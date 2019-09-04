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Названа приблизительная стоимость переписи населения Украины

Названа приблизительная стоимость переписи населения Украины

Приблизительная стоимость, в которую обойдется Украине перепись населения – 90 млн евро.

Такую сумму озвучил народный депутат Украины, глава партии “Слуга народа” Давид Арахамия.

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“На сегодняшний день, перепись населения для Украины – это слишком дорогое удовольствие. По нашим приблизительным подсчетам, она может обойтись в 90 млн евро. Лучший вариант для государства – это проведения переписи населения по ID-картах – украинскому паспорту нового образца, который, кстати, отыграет существенную роль в нашем новом проекте “Государство в смартфоне”, – сказал нардеп.

О возможном сокращении количества народных депутатов Арахамия отметил, что подобные изменения в партии рассматриваются.

“Для начала нужно провести перепись населения. Мы все прекрасно понимаем, что нас уже не 42 млн, однако и точной цифры никто не знает. Поэтому количество депутатов прописывается по стандартной формуле – 300 человек”, – комментирует Арахамия.

По материалам ЗИК
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