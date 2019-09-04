Названа приблизительная стоимость переписи населения Украины

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Приблизительная стоимость, в которую обойдется Украине перепись населения – 90 млн евро.
Такую сумму озвучил народный депутат Украины, глава партии “Слуга народа” Давид Арахамия.
Читайте также: Гончарук объявил о намерении провести перепись населения в этом году
“На сегодняшний день, перепись населения для Украины – это слишком дорогое удовольствие. По нашим приблизительным подсчетам, она может обойтись в 90 млн евро. Лучший вариант для государства – это проведения переписи населения по ID-картах – украинскому паспорту нового образца, который, кстати, отыграет существенную роль в нашем новом проекте “Государство в смартфоне”, – сказал нардеп.
О возможном сокращении количества народных депутатов Арахамия отметил, что подобные изменения в партии рассматриваются.
“Для начала нужно провести перепись населения. Мы все прекрасно понимаем, что нас уже не 42 млн, однако и точной цифры никто не знает. Поэтому количество депутатов прописывается по стандартной формуле – 300 человек”, – комментирует Арахамия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гривна стала второй в рейтинге валют, которые больше всего укрепились за последний год — Нацбанк (инфографика)Вчера, 12:02 - 2081 4
Смолий назвал причины укрепления гривны к долларуПозавчера, 15:02 - 3675 3
Сколько стоят б/у автомобили в Украине (инфографика)Вчера, 21:00 - 3323 2
У кого из пенсионеров могут забрать выплаты при проверке пенсийВчера, 14:01 - 26316 2
В Налоговой озвучили основные задачи новой службыВчера, 13:03 - 1278 2
В каком случае субсидию назначат автоматическиВчера, 17:01 - 29483
У кого из пенсионеров могут забрать выплаты при проверке пенсийВчера, 14:01 - 26316 2
Сколько стоят б/у автомобили в Украине (инфографика)Вчера, 21:00 - 3323 2
В Гоструда объяснили, как трудоустроиться лицам предпенсионного возрастаВчера, 20:01 - 2645
В США разработали электромобиль с запасом хода до 1600 км13 ч. назад - 2190
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткойВчера, 13:10 - 409
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)Позавчера, 12:10 - 477
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)04.09.2019, 15:10 - 647
Tesla выпустила новую версию Model 303.09.2019, 15:10 - 4075
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"02.09.2019, 15:10 - 1147