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США и Китай не смогли договориться о возобновлении торговых переговоров

США и Китай не смогли договориться о возобновлении торговых переговоров

Чиновники Китая и США затрудняются согласовать сроки запланированной встречи по торговле после того, как Вашингтон отклонил просьбу Пекина отложить пошлины, вступившие в силу.

Об этом говорят чиновники, знакомые с ходом обсуждений, передает Bloomberg.

Несмотря на попытки президента США Дональда Трампа успокоить финансовые рынки и представить ситуацию так, будто переговорщики добились прогресса, две крупнейшие экономики мира пока не достигли договоренностей по базовым условиям возобновления диалога, и с обеих стороны наблюдается недоверие.

Дата визита китайских официальных лиц в столицу США еще не назначена, хотя это необязательно признак того, что встреча не состоится, сказали источники. Фьючерсы на акции США подешевели на этих новостях.

В ходе бесед за последнюю неделю сторонам не удалось достичь согласия как минимум по двум моментам – просьбе США обозначить ряд параметров для следующего раунда переговоров и призыву Китая отложить введение новых пошлин, сказали два источника.

Пошлины вступили в силу 1 сентября, указывая, что США продолжают использовать стратегию, которая, судя по всему, имеет противоположный желаемому эффект, пишет издание.

По материалам Економічна Правда
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