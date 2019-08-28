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Межбанк: как «переворачивал» календарь рынок

Межбанк: как «переворачивал» календарь рынок

Как и мы предупреждали в своем утреннем прогнозе – валютный рынок вторника уже кардинально отличался от ситуации вчерашнего дня.

Во-первых, клиенты вошли в привычный для себя деловой ритм и активно закрывали свои текущие хозяйственные операции, что привело к росту статистики межбанка.

Во-вторых – значительная часть компаний-экспортеров уже практически потратила всю гривну от августовских возмещений НДС и стали активнее продавать валюту, что также увеличило объем предложения на торгах.

В-третьих – на межбанке сегодня были замечены и две группы иностранцев. Первые – покупали валюту под репатриацию дивидендов, а вторые – продавали ее под свои завтрашние расчеты по аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Мы не можем сказать, что эти их объемы сделок были значительными, но общую результативность по дню они подняли.

Спекулянты, как и вчера – не упустили своего шанса по раскачке рынка и уже в первые минуты сессии воспользовались нехваткой предложения и задрали котировки с вчерашних вечерних 25,28/25,295 гривен за доллар сразу же до уровня 25,31/25,35 на 10:00.

Экспортеры с радостью поддержали эти старания спекулянтов и вышли с основными операциями только после 11 часов, продавая валюту лишь на пике котировок.

По факту – на 11:00 доллар остановился на отметке 25,30/25,325 гривен, а к 12:00 чуть скорректировался – до уровня в 25,305/25,325 гривен. В этих пределах прошли основные сделки, а справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,3064 гривны за доллар.

Всю дальнейшую активную сессию можно назвать лишь коррекцией этих значений – на 13:00 до 25,275/25,305 гривен за доллар, и до 25,26/25,29 гривен на 15:00. В дальнейшем – на единичных сделках – котировки еще просели до значения 25,24/25,26 до самого завершения сессии.

Главные события 3 сентября на межбанке:
1) Высокий старт котировок (сразу с 25,31/25,35 гривен за доллар) и затем — постепенная коррекция до 25,24/25,26.

2)НБУ не выходил на торги в публичном формате;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,3064 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 4 сентября установлен на уровне 25,296865.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,25 / 25,27
евро – 27,61 / 27,62
российский рубль – 0,376 / 0,377

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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