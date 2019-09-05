ТОП-5 доступных внедорожников

Наиболее покупаемые внедорожники в невысокой ценовой категории. Несмотря на рост цен их продажи устойчиво высоки.

Какие из них были наиболее популярны в Украине в сентябре:

Первое место Chery Tiggo – от 274 026 гривен.

Второе место Renault Duster – от 327 900 гривен.

Третье место китаец JAC S2 – от 320 000 гривен.

Четвертое место Haval H2 – от 438 900 гривен.