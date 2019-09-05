ТОП-5 доступных внедорожников

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Наиболее покупаемые внедорожники в невысокой ценовой категории. Несмотря на рост цен их продажи устойчиво высоки.
Какие из них были наиболее популярны в Украине в сентябре:
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