0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 179 0

ТОП-5 доступных внедорожников

ТОП-5 доступных внедорожников

Наиболее покупаемые внедорожники в невысокой ценовой категории. Несмотря на рост цен их продажи устойчиво высоки.

Какие из них были наиболее популярны в Украине в сентябре:

  • Первое место Chery Tiggo – от 274 026 гривен.
  • Второе место Renault Duster – от 327 900 гривен.
  • Третье место китаец JAC S2 – от 320 000 гривен.
  • Четвертое место Haval H2 – от 438 900 гривен.
  • Пятое место в Kia Sportage – от 466 200 гривен.

Карты для водителей

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.