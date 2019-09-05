Водителей каких авто считают самыми опасными (рейтинг)

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Эксперты по дорожной безопасности США составили рейтинг авто, которые чаще всего становятся участниками дорожно-транспортных происшествий.
В рейтинг попали те, кто из водителей более склонен к экстремальному вождению и употреблению спиртного, наркотиков и сильному превышению скорости.
Например, из общего числа аварий с автомобилями Infiniti причиной каждой третьей являлось превышение скорости, каждой второй – пьяное вождение, а в пяти процентах случаев – употребление водителем наркотических веществ
Такие марки авто, как Acura, Mercedes-Benz и Lexus имеют высокие показатели несчастных случаев на дороге.
Водителей Pontiac и Mitsubishi очень часто ловят на употреблении легких наркотиков.
Водители Pontiac, как утверждают эксперты, отличаются безрассудным вождением, нарушением скоростного режима.
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