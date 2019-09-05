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Придуман эффективный метод нанесения разметки на дороги

Придуман эффективный метод нанесения разметки на дороги

В последнее время дорожную разметку все чаще наносят не традиционной эмалью, а различными пластиками. Они долговечнее, лучше заметны на дороге и проще ремонтируются. Первый пешеходный переход из пластика холодного нанесения в Липецке появился напротив здания городской администрации.

Существует множество методов нанесения на асфальт пешеходной «зебры»: холодный пластик, полимерные ленты, термопластик, цветная плитка, асфальт с добавлением красителей и эмалевая краска. В нашей стране ГОСТ предусматривает три из них: термопластик и пластик холодного нанесения, а также традиционная эмаль.

Дорожные ведомства выбирают материал по двум основным критериям: долговечность и экономичность. Предпочтение все чаще отдают именно пластику холодного нанесения. В отличие от термопластика его не надо часами прогревать. Работы можно проводить даже при небольших отрицательных температурах, а экономия материала достигает 20% в сравнении с толстослойным нанесением термопластика.

При соблюдении технологии разметка из холодного пластика сохраняется в течение 1,5 – 2 лет. Чтобы переход было видно и в темное время суток, в пластик добавляют светоотражающие микроскопические стеклошарики. Хорошие светоотражающие свойства сохраняются в течение 18 месяцев. Кроме того, благодаря такой «добавке» поверхность «зебры» становится шероховатой.

По материалам autonews.ua
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