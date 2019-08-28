Инфляция в Турции достигла уровня 15%

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Потребительские цены в Турции в августе выросли на 15,01% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Об этом сообщил Институт статистики Турции TurkStat.
“Рост общего индекса потребительских цен в предыдущем месяце – 0,86%, по сравнению с декабрем предыдущего года на 7,35%, с тем же месяцем прошлого года на 15,01% и в течение 12-месячного периода средний показатель – 19,62% в августе 2019 года “, – указано в отчете.
В прошлом месяце самый высокий показатель роста наблюдался в группе товаров “алкоголь и табак” – 19,11%. Так же как и в годовом измерении, высокий прирост наблюдался в этой же группе товаров на уровне 41,42%.
Кроме того, в Институте статистики отметили, что в августе 2019 года показатель роста цен на образование повысился на 4,26%, на жилье на 2,04%, на различные товары и услуги на 0,89%, на гостиницы, кафе и рестораны на 0,75%.
В годовом измерении рост произошел на образование – 17,59%, на жилье – 20,13%, на различные товары и услуги – 20,98%, на гостиницы, кафе и рестораны на 18,52%.
Ровно год назад Институт статистики Турции обнародовал данные по инфляции, по которым ее показатель достиг самой высокой за последние 15 лет отметки в 17,9%.
Прошлогодний скачок цен был связан с ухудшением отношений между Анкарой и Вашингтоном и последствиями этого конфликта, который возник из-за ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Из-за преследований Брансона США в начале августа ввели санкции против двух турецких министров. Это первый случай в истории, когда под санкции Вашингтона попали высшие должностных лица страны НАТО. Через несколько дней после этого президент США повысил пошлины на турецкую сталь и алюминий. На фоне ухудшения отношений с США курс турецкой лиры за несколько дней упал на 25%.
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