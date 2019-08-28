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Фонд соцстраха увеличил финансирование помощи по беременности и родам

Фонд соцстраха увеличил финансирование помощи по беременности и родам

За семь месяцев 2019 года более 93 тыс. украинских работающих женщин получили финансовую помощь по беременности и родам. Фонд увеличил финансирование на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,63 млрд грн.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.
 
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За этот период Фонд предоставил средства 108,1 тыс. украинок, оформившим листки нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.

Такие листки выдаются в общих случаях с 30 недель беременности на срок в 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 дней после).

Размер пособия от Фонда соцстрахования составляет 100% средней заработной платы (независимо от стажа) и предоставляется за все время отпуска. Эта сумма не должна быть меньше минимальной зарплаты. Лица, стаж которых менее 6 месяцев за полгода до страхового случая, получают помощь, рассчитанную с полученного ими дохода, с которого уплачиваются страховые взносы.
 
Чтобы получить декретные от Фонда, нужно оформить листок нетрудоспособности и передать его работодателю в период не позднее 12 месяцев с момента окончания отпуска.

Справка Finance.ua:

  • Согласно Государственному бюджету на 2019, минимальная зарплата составляет 4173 грн/мес. или 25,13/час.
  • Сумма декретных для женщин, служащих или учащихся, а также для безработных начисляется так: среднедневной доход умножается на количество дней отпуска по беременности и родам.
По материалам Finance.UA
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