Фонд соцстраха увеличил финансирование помощи по беременности и родам

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За семь месяцев 2019 года более 93 тыс. украинских работающих женщин получили финансовую помощь по беременности и родам. Фонд увеличил финансирование на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,63 млрд грн.
Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.
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За этот период Фонд предоставил средства 108,1 тыс. украинок, оформившим листки нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.
Такие листки выдаются в общих случаях с 30 недель беременности на срок в 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 дней после).
Размер пособия от Фонда соцстрахования составляет 100% средней заработной платы (независимо от стажа) и предоставляется за все время отпуска. Эта сумма не должна быть меньше минимальной зарплаты. Лица, стаж которых менее 6 месяцев за полгода до страхового случая, получают помощь, рассчитанную с полученного ими дохода, с которого уплачиваются страховые взносы.
Чтобы получить декретные от Фонда, нужно оформить листок нетрудоспособности и передать его работодателю в период не позднее 12 месяцев с момента окончания отпуска.
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