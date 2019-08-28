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Wizz Air открывает сразу 15 новых маршрутов из Польши

Wizz Air открывает сразу 15 новых маршрутов из Польши

Wizz Air объявил об открытии 15 новых маршрутов из польских городов – Варшавы, Гданьска и Кракова.

Об этом сообщают в компании Wizz Air.

В Польше базируются дополнительно четыре самолета, поэтому открывают новые рейсы.

Перелеты из Варшавы на Тенерифе (Испания), в Болонью (Италия), Мадрид (Испания) и Турку (Финляндия).

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Из Кракова – в Тронхейм, Берген, Ставангер, Хеугесунн, Тромсе (Норвегия), Верону, Милан-Мальпенса, Болонью (Италия), Барселону (Испания), Лондон-Гатвик (Великобритания). Из Гданьска – в Бари.

Сроки – начиная с июня 2020 года.

Справка Finance.ua

  • С 2 по 12 сентября этого года рейсы 10 авиакомпаний, которые обычно вылетали с Международного аэропорта «Киев» им. Игоря Сикорского (Жуляны), будут обслуживаться в ГП МА «Борисполь».
  • В терминале F будут обслуживаться рейсы Wizz Air.
  • Трансфер: Из Киева в аэропорт можно добраться автобусами Sky Bus, или поездом Kyiv Boryspil Express.
По материалам Finance.UA
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