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Украинцы увеличили покупку валюты на наличном рынке

Украинцы увеличили покупку валюты на наличном рынке

Украинцы в августе 2019 года продали коммерческим банкам наличной валюты на 1 327 млн долларов (в эквиваленте) и купили на 1 424 млн долларов.

Об этом говорится сообщении Национального банка Украины.

Чистая покупка валюты населением составила 96,9 млн долларов, в то время как в июле она была на уровне 93,6 млн долларов.

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В предыдущие месяцы наблюдалась чистая продажа (на 176 млн долларов и 24,6 млн долларов соответственно).

С начала года граждане продали валюты на 56,5 млн долларов больше, чем купили.

Справка Finance.ua

  • 7 февраля, вступил в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”.

Основные изменения для населения:

  • Украинцы получат право инвестировать в ценные бумаги на мировых рынках.
  • Размещать средства на счетах любых банков мира.
  • В 10 раз повышен лимит на перевод за границу инвалюты без открытия счета. С 15 тыс. грн в год до 150 тыс. грн.
  • Возможность онлайн-покупки валюты.
По материалам Finance.UA
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