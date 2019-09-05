Украинцы увеличили покупку валюты на наличном рынке

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Украинцы в августе 2019 года продали коммерческим банкам наличной валюты на 1 327 млн долларов (в эквиваленте) и купили на 1 424 млн долларов.
Об этом говорится сообщении Национального банка Украины.
Чистая покупка валюты населением составила 96,9 млн долларов, в то время как в июле она была на уровне 93,6 млн долларов.
В предыдущие месяцы наблюдалась чистая продажа (на 176 млн долларов и 24,6 млн долларов соответственно).
С начала года граждане продали валюты на 56,5 млн долларов больше, чем купили.
Основные изменения для населения:
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