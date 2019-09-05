Украинцы увеличили покупку валюты на наличном рынке

Украинцы в августе 2019 года продали коммерческим банкам наличной валюты на 1 327 млн долларов (в эквиваленте) и купили на 1 424 млн долларов.

Об этом говорится сообщении Национального банка Украины.

Чистая покупка валюты населением составила 96,9 млн долларов, в то время как в июле она была на уровне 93,6 млн долларов.

В предыдущие месяцы наблюдалась чистая продажа (на 176 млн долларов и 24,6 млн долларов соответственно).

С начала года граждане продали валюты на 56,5 млн долларов больше, чем купили.

Справка Finance.ua

7 февраля, вступил в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”.

Основные изменения для населения:

Украинцы получат право инвестировать в ценные бумаги на мировых рынках.

Размещать средства на счетах любых банков мира.

В 10 раз повышен лимит на перевод за границу инвалюты без открытия счета. С 15 тыс. грн в год до 150 тыс. грн.