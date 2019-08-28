В Европе цены на газ снизились до десятилетнего минимума

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В Европе цены на газ снижаются. Сейчас стоимость газа – минимальная за десять лет.
Об этом пишет Bloomberg.
Причина такого снижения – предложение, которое продолжает превышать спрос.
На конец августа запасы в хранилищах в Северо-Западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров. Заполнение хранилищ составляет 94%.
Так, например, в Нидерландах цена на газ – ниже 10 евро за мегаватт-час. Эксперты отмечают, что цены в стране осенью могут упасть еще как минимум на 20%.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство будет делать все возможное, чтобы цены на газ для людей в платежках не росли, но еще не знает, как это сделать. Он сообщил, что этот и следующий год для Украины будут чрезвычайно сложными.
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