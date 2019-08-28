В прокуратуре назвали убытки от потери Крыма

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Прокуратура АР Крыма оценивает ущерб от аннексии полуострова Россией более чем в триллион гривен.
Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос агентства УНН.
“Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, а также расчету, произведенному ОАО Гильдия оценщиков Украины, размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым составляет 1 триллион 80 млрд 352 млн грн”, – говорится в сообщении.
Отметим, что убытки охватывают ограничения доступа к использованию имущества, нарушения имущественных прав Украины.
По данным прокуратуры, в аннексированном Крыму “национализировали” более 4 тысяч предприятий и учреждений, находящихся в собственности Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депутаты предлагают продавать sim-карты по паспортам10 ч. назад - 2135 18
В Украине отменили депутатскую неприкосновенность10 ч. назад - 2949 6
Гончарук рассказал про условия покупки земли иностранцами после запуска реформы11 ч. назад - 1732 5
В Украине планируют лицензировать американское ядерное топливо, которое должно заменить российское2 ч. назад - 139 2
Как вернуть деньги за "зеленую" карту метро6 ч. назад - 1762 2
Президент предлагает отменить е-декларирование для некоторых госслужащих12 ч. назад - 14249 1
В Альфа-банке повысили ставки в гривне по вкладу "Альфа Депозит"11 ч. назад - 4600
Межбанк: у экспортеров кончаются гривневые ресурсы11 ч. назад - 3544
В Украине отменили депутатскую неприкосновенность10 ч. назад - 2949 6
В Украине в общественных местах могут установить фандоматы13 ч. назад - 2430 1
Tesla выпустила новую версию Model 37 ч. назад - 188
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"Вчера, 15:10 - 515
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40599 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 1013 3
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 966