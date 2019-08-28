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В прокуратуре назвали убытки от потери Крыма

В прокуратуре назвали убытки от потери Крыма

Прокуратура АР Крыма оценивает ущерб от аннексии полуострова Россией более чем в триллион гривен.

Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос агентства УНН.

“Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, а также расчету, произведенному ОАО Гильдия оценщиков Украины, размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым составляет 1 триллион 80 млрд 352 млн грн”, – говорится в сообщении.

Отметим, что убытки охватывают ограничения доступа к использованию имущества, нарушения имущественных прав Украины.

По данным прокуратуры, в аннексированном Крыму “национализировали” более 4 тысяч предприятий и учреждений, находящихся в собственности Украины.

По материалам Корреспондент.net
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