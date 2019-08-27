Факторы, которые будут влиять на курс в сентябре

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Курс гривны в сентябре может стабилизироваться на уровне 25–25,8 грн за доллар. Однако если инвестиционная активность со стороны нерезидентов повысится и украинский капитал начнет возвращаться в страну в преддверии открытия рынка земли, гривна может укрепиться до 24,7–25,3 грн за доллар, прогнозируют аналитики ГК FOREX CLUB.
Рекордный спрос на украинские внутренние долговые бумаги со стороны нерезидентов, вероятно, сохранится в сентябре, несмотря на снижение учетной ставки НБУ до 17%. В августе иностранные инвесторы смогли увеличить объем вложений в ОВГЗ на 18,9% до 84,5 млрд грн.
«Курс гривны демонстрирует тенденции к укреплению, и деньги нерезидентов продолжают идти в страну. Рост экономики и жесткая монетарная политика НБУ создали предпосылки к тому, чтобы инвесторы расценивали Украину как страну для быстрого и высокого заработка», – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB.
Усиливает позиции гривны и ожидаемое в сентябре-октябре возобновление сотрудничества с МВФ, что наряду с заявленными новым Правительством реформами и стабилизацией рынка позволит Украине получить более высокий инвестиционный рейтинг от рейтинговых агентств, говорят эксперты.
В то же время борьба с контрабандой и активная антикоррупционная политика могут снизить объемы наличного валютного рынка, в первую очередь – серого и черного рынков.
Однако существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривны.
Вместе с тем, внешнеторговый баланс остается дефицитным и поддерживает девальвационные ожидания, так как крепкая гривна делает украинские товары на мировых рынках менее конкурентоспособными и ограничивает бюджетные поступления от внешнеэкономической деятельности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Показан уникальный советский спорткар, разгонявшийся до 210 км/часВчера, 03:00 - 6570 7
Правительство планирует запретить бумажный документооборот в госорганах с 1 октябряВчера, 16:12 - 1168 5
Какие IT-специальности популярны среди украинских абитуриентовВчера, 08:03 - 3023 4
Кто может потерять право на субсидиюВчера, 20:01 - 21135 3
Украина планирует получить до 1 млрд кубометров американского сжиженного газа - Министерство энергетики и защиты окружающей среды4 ч. назад - 282 2
Кто может потерять право на субсидиюВчера, 20:01 - 21135 3
Какие штрафы ждут предпринимателя, не заплатившего ЕСВВчера, 14:01 - 4659 1
Зеленский назвал наиболее коррупционные органы властиВчера, 19:02 - 2884 1
Президент предлагает отменить е-декларирование для некоторых госслужащих3 ч. назад - 2821 1
Банки должны снизить ставки для кредитования бизнеса и ипотеки - ЗеленскийВчера, 17:01 - 2462
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"Вчера, 15:10 - 350
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40442 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 981 3
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 920
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1990