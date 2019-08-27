Факторы, которые будут влиять на курс в сентябре

Курс гривны в сентябре может стабилизироваться на уровне 25–25,8 грн за доллар. Однако если инвестиционная активность со стороны нерезидентов повысится и украинский капитал начнет возвращаться в страну в преддверии открытия рынка земли, гривна может укрепиться до 24,7–25,3 грн за доллар, прогнозируют аналитики ГК FOREX CLUB.

Рекордный спрос на украинские внутренние долговые бумаги со стороны нерезидентов, вероятно, сохранится в сентябре, несмотря на снижение учетной ставки НБУ до 17%. В августе иностранные инвесторы смогли увеличить объем вложений в ОВГЗ на 18,9% до 84,5 млрд грн.

«Курс гривны демонстрирует тенденции к укреплению, и деньги нерезидентов продолжают идти в страну. Рост экономики и жесткая монетарная политика НБУ создали предпосылки к тому, чтобы инвесторы расценивали Украину как страну для быстрого и высокого заработка», – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB.

Усиливает позиции гривны и ожидаемое в сентябре-октябре возобновление сотрудничества с МВФ, что наряду с заявленными новым Правительством реформами и стабилизацией рынка позволит Украине получить более высокий инвестиционный рейтинг от рейтинговых агентств, говорят эксперты.

В то же время борьба с контрабандой и активная антикоррупционная политика могут снизить объемы наличного валютного рынка, в первую очередь – серого и черного рынков.

Однако существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривны.

Во-первых, негативная конъюнктура на мировых сырьевых рынках – падение цен на зерно, руду и металлы будут сдерживать поступления иностранной валюты в страну.

Во-вторых, торможение глобальной торговли и риски рецессии в мировой экономике давят на настроения инвесторов, которые ищут спасение капитала в золоте и долларе США , что ограничивает инвестиции в развивающиеся экономики, такие как Украина.

В-третьих, с началом делового сезона активизируются импортеры, которые пользуются моментом в период крепкой гривны.

Вместе с тем, внешнеторговый баланс остается дефицитным и поддерживает девальвационные ожидания, так как крепкая гривна делает украинские товары на мировых рынках менее конкурентоспособными и ограничивает бюджетные поступления от внешнеэкономической деятельности.