Ощадбанк отсудил сотни миллионов у крупного должника

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Ощадбанк отсудил у холдинга “Агроинвестгрупп” 265 млн грн. Его владельцы находятся в розыске.
Такое решение в пользу финучреждения принял Хозяйственный суд Одесской области, сообщают в пресс-службе банка.
“27 августа 2019 года Хозяйственным судом Одесской области принято решение о взыскании в пользу Ощадбанка с ООО “Ист Оилс Украина” (группа компаний “Агроинвестгрупп”) и поручителей – физических и юридических лиц, среди которых есть конечный бенефициар Кучеренко М. Ф., задолженности в сумме более 265 млн. грн. После вступления в законную силу решение будет направлено для принудительного исполнения”, – говорится в сообщении.
В Ощадбанке добавляют, что за последние четыре года получили примерно 7200 судебных решений в свою пользу. В пользу банка уже взыскано деньгами и имуществом до 7,07 млрд грн.
Владельца агрохолдинга Николая Кучеренко и его сына Виталия полиция ищет с весны 2019 года. Их подозревают в присвоении или растрате имущества, совершенном в особо крупном размере.
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