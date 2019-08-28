Специальности государственного значения: сколько готовы платить работодатели (инфографика)

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Из-за нехватки желающих Минобразования продлило прием заявлений в заведения профтехобразования до 1 октября.
Недобор по специальностям: слесари, машинисты, сварщики, токари.
Об этом говорится на hh.ua.
На 1 предложение о работе в профсфере «Рабочий персонал» в июле 2019 г. приходилось 1 резюме. Это объясняют непрестижностью профессий среди молодого поколения и активными миграционными настроениями.
Для сварщиков – 15 500 до 31 000 грн. Они занимали почти половину (46%) всех размещенных вакансий.
Среди предложений с самым высоким уровнем заработной платы от 50 000 грн:
- вакансии судостроительных компаний. От сотрудников требуют опыт работы сборщиком КМС не менее 3 лет, наличие навыков работы газовой резкой, умение работать с техдокументацией, в том числе читать чертежи, наличие удостоверения по газорезке и сварке.
Для слесарей зарплаты ниже – от 8600 до 13 400 предлагался в половине вакансий, еще у 28% – от 13 400 до 18 300 грн.
Самые большие зарплаты фигурировали в вакансиях автомобильной отрасли.
Работодатели, которые искали автослесарей с опытом работы с автомобилями бизнес-класса и премиум-сегмента от 3 лет, предлагали зарплату от 25 000 грн.
Машинистам, которых чаще всего искали компании, работающие в добывающей отрасли, в основном были готовы платить от 14 000 до 21 100 грн, еще в четверти предложений о работе речь шла об окладе от 21 100 до 28 100 грн.
Нижайший уровень зарплат среди рассматриваемых специализаций – у токарей. В течение 2019 года в 39% вакансий им предлагали – от 5000 до 10 000 грн.
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