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Компания Toyota планирует выпустить обновленный Yaris, чтобы увеличить провальные продажи модели.
Новые авто получат как внешние изменения, так и улучшенный салон, передает пресс-служба Toyota.
В сообщении говорится, что обновленная Yaris получит два опциональных цвета кузова, а также новые легкосплавные диски с алмазным напылением. В салоне появится новая обивка сидений из искусственной кожи, а информационно-развлекательная система будет поддерживать Android Auto и Apple CarPlay.
В то же время под капотом у автомобиля абсолютно ничего не изменится. Рестайлинговая Toyota Yaris получит 1,5-литровый двухцилиндровый двигатель Dual VVT-i, мощностью 109 л. с. и крутящим моментом в 140 Нм. Этот двигатель может сочетаться с 6-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором.
Уже в базовое оснащение японской модели вошли семь подушек безопасности, ABS с EBD, парктроник, камера заднего вида и дисковые тормоза на всех колесах.
По предварительным данным, стоимость авто может быть снижена.
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