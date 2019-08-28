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Toyota планирует выпустить обновленный Yaris

Toyota планирует выпустить обновленный Yaris

Компания Toyota планирует выпустить обновленный Yaris, чтобы увеличить провальные продажи модели.

Новые авто получат как внешние изменения, так и улучшенный салон, передает пресс-служба Toyota.

В сообщении говорится, что обновленная Yaris получит два опциональных цвета кузова, а также новые легкосплавные диски с алмазным напылением. В салоне появится новая обивка сидений из искусственной кожи, а информационно-развлекательная система будет поддерживать Android Auto и Apple CarPlay.

В то же время под капотом у автомобиля абсолютно ничего не изменится. Рестайлинговая Toyota Yaris получит 1,5-литровый двухцилиндровый двигатель Dual VVT-i, мощностью 109 л. с. и крутящим моментом в 140 Нм. Этот двигатель может сочетаться с 6-ступенчатой ​​механической трансмиссией или вариатором.

Уже в базовое оснащение японской модели вошли семь подушек безопасности, ABS с EBD, парктроник, камера заднего вида и дисковые тормоза на всех колесах.

По предварительным данным, стоимость авто может быть снижена.

По материалам ТСН
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