Вторник на валютном рынке пройдет очень активно с увеличением статистики торгов и ростом курсовых колебаний. Вот основные причины такого развития событий:

1) Зачисление валютной выручки в долларах по операциям клиентов практически за два дня. Вчера в США отмечали День Труда и американские банки не работали. Сегодня украинские компании-экспортеры (которые вчера работали в обычном режиме) получат больший объем поступлений в долларе и часть его сразу же выйдет на межбанк.

У экспортеров кончаются гривневые ресурсы, полученные в виде возмещений НДС в конце августа, а им надо финансировать свои текущие хозяйственные операции: оплата сырья и материалов, расчеты с персоналом по августу, арендные платежи и т.д. Это добавит предложения валюты на торгах.

Кроме этого, на межбанке пройдут те валютные операции клиентов, которые они вчера перенесли из-за нежелания работать по доллару на ТОМе (расчеты в гривне этим днем, поставка валюты — следующим);

2) Сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Выставлены бумаги по номиналу на 3 млрд гривен и учитывая то, что скорее всего монетарный комитет НБУ в ближайшие дни снизит учетную ставку ( с таким развитием событий мы тоже согласны и считаем, что учетную понизят на 0,5-1% годовых) — покупатели захотят купить эти бумаги по еще действующей доходности. Это теоретически увеличит интерес к облигациям со стороны иностранцев и добавит объемов продаваемой валюты на межбанке сегодня и завтра. Отразится ли психологически потенциальное снижение учетной ставки на суммах продаваемой валюты нерезидентами станет понятно уже сегодня ко второй половине дня;

3) Начало периода покупки “дочками “ иностранных компаний валюты для вывода дивидендов. Традиционно в этот период спекулянты и основные продавцы стараются вздернуть котировки, чтобы продаться подороже.

Все эти факторы работают разнонаправленно и мы ожидаем во вторник периодических всплесков курсовых колебаний в течение дня в те моменты, когда крупные игроки и спекулянты будут выходить с основными объемами своих покупок и продаж.

Статистика торгов по нашим расчетам составит до 230-250 млн долларов и совершении 540 сделок.

Наличный рынок продолжит работать в режиме « с оборота» со спредом между покупкой и продажей валюты в пределах 15-20 копеек по по доллару и до 22-30 копеек по евро, но будет внимательно отслеживать ситуацию на межбанке и при резких скачках котировок может корректировать свои ценники в течение дня.

Мы на сегодня прогнозируем коридор по доллару в пределах 25,20-25,40 гривен с периодическими спекулятивными попытками “разогреть” котировки.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,28 / 25,29

евро – 27,72 / 27,73

российский рубль – 0,3788 / 0,3791

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