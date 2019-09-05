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Польше не хватает рабочих рук

Польше не хватает рабочих рук

Польская FreshPlaza сообщает, что в стране не хватает рабочих рук. В аграрной сфере наибольший спрос на рабочих для сбора урожая.

Повышать зарплату аграрии не могут. Иначе придется дороже продавать продукцию.

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Справка Finance.ua

  • Трудовые мигранты из Украины все чаще инвестируют заработанные за границей деньги в недвижимость на родине.

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  • Сейчас больше всего заробитчан выезжает на работу в Польшу. Преимущественно это жители западных регионов Украины, расположенных вокруг Львова, где проживает около 1 миллиона человек.
По материалам Finance.UA
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