Польше не хватает рабочих рук

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Польская FreshPlaza сообщает, что в стране не хватает рабочих рук. В аграрной сфере наибольший спрос на рабочих для сбора урожая.
Повышать зарплату аграрии не могут. Иначе придется дороже продавать продукцию.
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