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Украина технически готова к торговле электроэнергией с ЕС — Оператор рынка

Украина технически готова к торговле электроэнергией с ЕС — Оператор рынка

Энергосистема Украины готова к интеграции с энергосистемой ЕС. Сейчас государство технически готово к торговле электроэнергией со странами Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия Оператор рынка, которое отвечает за деятельность рынка электроэнергии «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка.

«Предприятие технически готово. Первые два месяца работы в новом рынке электрической энергии продемонстрировали способность команды «Оператора рынка» обеспечить стабильную работу и удовлетворить интересы всех участников процесса», — сообщил директор Оператора рынка Владимир Евдокимов.

В государственной компании заявили, что готовы к торговой синхронизации со странами Юго-Восточной Европы, что является первым шагом к полной синхронизации электросетей.

Накануне в Укрэнерго заявили, что после запуска нового рынка электроэнергии цены на электричество для промышленности в Украине стали на 20% выше, чем в Европе.

По материалам hromadske.tv
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