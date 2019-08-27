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Что изменилось в школах с 1 сентября

Что изменилось в школах с 1 сентября

Начался новый учебный год и с ним в школах стали действовать некоторые нововведения:

  • С 1 сентября на 10% выросли зарплаты учителей дошкольных, внешкольных и профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений.
  • Отменен конкурсный набор в классы. Зачислять в школы будут по месту регистрации – как в специализированные, так и в общеобразовательные.

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  • Объявлять оценки на весь класс не будут (оценить ученика можно только общими фразами).
  • На родительском собрании объявлять баллы во всеуслышание тоже нельзя.
  • Специальный план обучения для детей, которые пропускают школу по разным причинам.

Также ранее сообщалось, что все учебные заведения Украины подключат к интернету. На это правительство дополнительно выделило 1 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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