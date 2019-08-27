Что изменилось в школах с 1 сентября

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Начался новый учебный год и с ним в школах стали действовать некоторые нововведения:
Также ранее сообщалось, что все учебные заведения Украины подключат к интернету. На это правительство дополнительно выделило 1 млрд грн.
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