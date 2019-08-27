Что изменилось в школах с 1 сентября

Начался новый учебный год и с ним в школах стали действовать некоторые нововведения:

С 1 сентября на 10% выросли зарплаты учителей дошкольных, внешкольных и профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений.

Отменен конкурсный набор в классы. Зачислять в школы будут по месту регистрации – как в специализированные, так и в общеобразовательные.

Объявлять оценки на весь класс не будут (оценить ученика можно только общими фразами).

На родительском собрании объявлять баллы во всеуслышание тоже нельзя.

Специальный план обучения для детей, которые пропускают школу по разным причинам.

Также ранее сообщалось, что все учебные заведения Украины подключат к интернету. На это правительство дополнительно выделило 1 млрд грн.