За полгода объемы эмиссии ценных бумаг уменьшились почти на 10 млрд грн

Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных Комиссией в январе-июне 2019 года, составил 18,28 млр грн, что оказалось на 9,5 млрд грн меньше по сравнению с результатом первого полугодия 2018 года (27,8 млрд грн).

Об этом сообщает НКЦБФР.

В течение отчетного периода регулятор зарегистрировал 32 выпуска акций на сумму 3,08 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем зарегистрированных выпусков акций уменьшился на 9,2 млрд грн.

Также в январе-июне текущего года было зарегистрировано 29 выпусков облигаций предприятий на сумму 2,84 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятий уменьшился на 643 млн грн.

При этом Комиссия не зарегистрировала выпуски опционных сертификатов, а в соответствующем периоде 2018 года был зарегистрирован один выпуск опционных сертификатов на сумму 55 млн грн.

Объем выпусков инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных Комиссией в первом полугодии 2019 года, составил 2,09 млрд грн, что оказалось на 958 млн грн меньше по сравнению с первым полугодием 2018 года. В свою очередь объем выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов составил 10,28 млрд грн, что на 1,33 млрд грн превысило показатель января-июня 2018 года.