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За полгода объемы эмиссии ценных бумаг уменьшились почти на 10 млрд грн

За полгода объемы эмиссии ценных бумаг уменьшились почти на 10 млрд грн

Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных Комиссией в январе-июне 2019 года, составил 18,28 млр грн, что оказалось на 9,5 млрд грн меньше по сравнению с результатом первого полугодия 2018 года (27,8 млрд грн).

Об этом сообщает НКЦБФР.

В течение отчетного периода регулятор зарегистрировал 32 выпуска акций на сумму 3,08 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем зарегистрированных выпусков акций уменьшился на 9,2 млрд грн.

Также в январе-июне текущего года было зарегистрировано 29 выпусков облигаций предприятий на сумму 2,84 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятий уменьшился на 643 млн грн.

При этом Комиссия не зарегистрировала выпуски опционных сертификатов, а в соответствующем периоде 2018 года был зарегистрирован один выпуск опционных сертификатов на сумму 55 млн грн.

Объем выпусков инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных Комиссией в первом полугодии 2019 года, составил 2,09 млрд грн, что оказалось на 958 млн грн меньше по сравнению с первым полугодием 2018 года. В свою очередь объем выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов составил 10,28 млрд грн, что на 1,33 млрд грн превысило показатель января-июня 2018 года.

По материалам FinPost
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