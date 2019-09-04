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Где в Украине самый дорогой хлеб

Где в Украине самый дорогой хлеб

По официальным данным, самая дорогая хлебная корзина в Киеве, которая стоила на конец июля 109 грн. А самая дешевая в Луганской области, где она обойдется в 67 грн.

Об этом написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“В Украине хлеб с каждым годом становится все менее доступным, поскольку даже по нашим собственным исследованиям цен обычная цена на белый хлеб в Польше составляет на 30% ниже стоимости в украинской столице при заработной плате в 6 раз больше. И до конца года рост цен будет только продолжаться каждый месяц на 1-1,5%”, – говорится в сообщении.

В хлебную корзину, состоящую из 3,5 килограммов хлеба, вошли по килограмму белого хлеба из муки высшего сорта, белого хлеба из муки первого сорта, черного хлеба и полкилограмма батона.

Пятерка самых дорогих регионов:

  • Киев, набор стоит 109 грн,
  • Киевская область – 88 грн,
  • Житомирская – 80 грн,
  • Закарпатская – 79 грн,
  • Волынская и Хмельницкая – 78 грн.

ТОП-5 самых дешевых регионов:

  • Луганщина – 67 грн,
  • Николаевщина, Одесская и Харьковская область – по 68 грн,
  • Днепропетровщина – 70 грн.
По материалам Finance.UA
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