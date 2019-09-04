Где в Украине самый дорогой хлеб

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По официальным данным, самая дорогая хлебная корзина в Киеве, которая стоила на конец июля 109 грн. А самая дешевая в Луганской области, где она обойдется в 67 грн.
Об этом написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
“В Украине хлеб с каждым годом становится все менее доступным, поскольку даже по нашим собственным исследованиям цен обычная цена на белый хлеб в Польше составляет на 30% ниже стоимости в украинской столице при заработной плате в 6 раз больше. И до конца года рост цен будет только продолжаться каждый месяц на 1-1,5%”, – говорится в сообщении.
В хлебную корзину, состоящую из 3,5 килограммов хлеба, вошли по килограмму белого хлеба из муки высшего сорта, белого хлеба из муки первого сорта, черного хлеба и полкилограмма батона.
Пятерка самых дорогих регионов:
ТОП-5 самых дешевых регионов:
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