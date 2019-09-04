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Киев оказался среди лидеров по малой приватизации

Киев оказался среди лидеров по малой приватизации

Киев стал одним из лидеров в рейтинге городов, которые наиболее активно проводят малую приватизацию с помощью электронной системы торгов «ProZorro. Продажи».

Об этом сообщает официальный портал Киева.

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“В ТОП-5 городов, кроме Киева, вошли Мариуполь, Днепр, Червоноград и Житомир. Вместе все города Украины заработали более 157 миллионов гривен, из которых 149 миллионов – благодаря малой приватизации”, – говорится в сообщении.

При создании рейтинга учитывались 4 направления, по которым муниципалитеты работают в системе «ProZorro. Продажи»: малая приватизация, аренда недвижимости, продажа имущества и аренда временных торговых мест.

“С начала года мы активно включились в процесс реформы госпродаж через систему “ProZorro. Продажи”. На сегодня мы уже имеем первые хорошие результаты – в июльских торгах за 4 объекта коммунальной собственности боролись 100 участников. А цены увеличиваются от начальных ставок в десятки раз”, – рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

По его мнению, на данный момент это самая демократичная система, которая позволяет создать активную конкурентную среду и минимизировать вмешательство в процесс продаж структур власти.

По материалам Вечірній Київ
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