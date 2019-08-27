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Huawei анонсировал презентацию новых флагманов

Huawei анонсировал презентацию новых флагманов

Компания Huawei презентует новые флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro 19 сентября в Мюнхене.

Об этом сообщает The Verge.

Сообщается, что новые модели должны стать первыми смартфонами, которые будут работать на базе однокристальной системы Kirin 990. Также будет возможность записывать видеоролики разрешением 4К с частотой 60 к/с. Модель Mate 30 будет оборудована аккумулятором емкостью 4200 мАч, Pro модель – 4500 мАч.

Кроме этого, новые флагманы могут стать первыми в мире смартфонами с так называемым экраном “waterfall screen”, который будет иметь сильно загнутые по бокам стороны.

В самой корпорации детали характеристик моделей не сообщают. Загадкой остается и то, будут ли доступны сервисы Google.

По материалам РБК-Украина
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