Volocopter испытала аэротакси 2X в рамках проекта U-space

Компания Volocopter провела летные испытания аэротакси 2X в аэропорту Хельсинки.

Цель испытаний заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что аппарат может быть интегрирован в систему организации воздушного движения, как и другие летающие транспортные средства.

В ходе тестов мультикоптер, будучи интегрированным в систему организации воздушного движения пилотируемых (ATM) и беспилотных (UTM) аппаратов, совершил несколько коротких полетов под управлением пилота в кабине, а также в беспилотном режиме.

В результате Volocopter продемонстрировала совместимость ее аэротакси с UTM-системами компаний AirMap, Altitude Angel и Unifly. Испытания проходили в рамках проекта единой европейской диспетчерской системы для беспилотных летательных аппаратов U-space.