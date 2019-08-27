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Bitcoin дорожает на фоне введения ограничений на покупку иностранной валюты в Аргентине

Bitcoin дорожает на фоне введения ограничений на покупку иностранной валюты в Аргентине

Цена Bitcoin в понедельник, 2 сентября поднялась до 9764 долларов, показав тем самым суточный рост на 1,26%. Произошло это на фоне сообщений о введении ограничений на покупку иностранной валюты в Аргентине.

Рыночная капитализация Bitcoin достигла 174,9 млрд. долларов.

  • Ethereum по состоянию на 10.00 за сутки, по данным Libertex, подешевел на 0,98% – до 171,2 доллара, с капитализацией 18,5 млрд. долларов.
  • XRP снизился на 1,36% – до 0,2542 доллара, при капитализации 10,9 млрд. долларов.
  • Litecoin укрепился на 0,67% – до 65,3 доллара, с капитализацией 4,1 млрд. долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 251,8 млрд. долларов.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат торговаться разнонаправлено: Bitcoin может подорожать до 9800 долларов; Ethereum и XRP подешеветь до 170 и 0,25 долларов, соответственно; Litecoin – укрепиться до 66 долларов.

По материалам Finance.UA
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