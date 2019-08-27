Bitcoin дорожает на фоне введения ограничений на покупку иностранной валюты в Аргентине

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Цена Bitcoin в понедельник, 2 сентября поднялась до 9764 долларов, показав тем самым суточный рост на 1,26%. Произошло это на фоне сообщений о введении ограничений на покупку иностранной валюты в Аргентине.
Рыночная капитализация Bitcoin достигла 174,9 млрд. долларов.
Общая капитализация рынка криптовалют достигла 251,8 млрд. долларов.
По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат торговаться разнонаправлено: Bitcoin может подорожать до 9800 долларов; Ethereum и XRP подешеветь до 170 и 0,25 долларов, соответственно; Litecoin – укрепиться до 66 долларов.
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