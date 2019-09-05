Рынок труда: кто востребован этой осенью

Осенью меньше работы предлагают администраторам, официантам, вожатым. Такие работники востребованы летом.

Об этом пишет hh.ua.

Наиболее востребованными осенью будут такие специальности:

Менеджеры по организации мероприятий. В начале бизнес-сезона компании ищут организаторов разного рода мероприятий.

Также в тренде рабочие профессии, такие как монтажники-сборщики мебели (осенью проходит много выставок разного рода). Зарплата – от 10 тыс. грн.

Садоводы – от 8 тыс. грн.

Инженеры домов и жилых комплексов – специалисты, которые обеспечивают своевременную и качественную подготовку к эксплуатации зданий в осенне-зимний период.

Людей ищут для уборки листьев в парках, ухода за зелеными насаждениями. Обещают зарплату от 8 тыс. грн.

Также востребованы репетиторы – наибольший спрос на преподавателей иностранных языков, математики, информатики, гуманитарных наук.

Зарплата – от 7 до 30 тыс. грн.