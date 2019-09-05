Рынок труда: кто востребован этой осенью

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Осенью меньше работы предлагают администраторам, официантам, вожатым. Такие работники востребованы летом.
Об этом пишет hh.ua.
Наиболее востребованными осенью будут такие специальности:
Людей ищут для уборки листьев в парках, ухода за зелеными насаждениями. Обещают зарплату от 8 тыс. грн.
Зарплата – от 7 до 30 тыс. грн.
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