0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 229 0

Рынок труда: кто востребован этой осенью

Рынок труда: кто востребован этой осенью

Осенью меньше работы предлагают администраторам, официантам, вожатым. Такие работники востребованы летом.

Об этом пишет hh.ua.

Наиболее востребованными осенью будут такие специальности:

  • Менеджеры по организации мероприятий. В начале бизнес-сезона компании ищут организаторов разного рода мероприятий.
  • Также в тренде рабочие профессии, такие как монтажники-сборщики мебели (осенью проходит много выставок разного рода). Зарплата – от 10 тыс. грн.
  • Садоводы – от 8 тыс. грн.
  • Инженеры домов и жилых комплексов – специалисты, которые обеспечивают своевременную и качественную подготовку к эксплуатации зданий в осенне-зимний период.

Людей ищут для уборки листьев в парках, ухода за зелеными насаждениями. Обещают зарплату от 8 тыс. грн.

Получить деньги до зарплаты быстро

  • Также востребованы репетиторы – наибольший спрос на преподавателей иностранных языков, математики, информатики, гуманитарных наук.

Зарплата – от 7 до 30 тыс. грн.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.