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Volkswagen инвестирует 577 миллионов долларов в бразильский завод

Volkswagen инвестирует 577 миллионов долларов в бразильский завод

Volkswagen инвестирует 2,4 миллиарда реалов (577 миллионов долларов США) в один из своих бразильских заводов.

Об этом заявил губернатор штата Сан-Паулу Жуан Дориа во время визита в штаб-квартиру автопроизводителя в Германии.

Штат Сан-Паулу является сердцем автомобильной промышленности Бразилии, хотя его актуальность в последние годы снижается, поскольку другие штаты предлагают более щедрые налоговые льготы.

Но губернаторство Дории было отмечено сильным толчком для привлечения и сохранения производственных предприятий в Сан-Паулу. Ранее в этом году он представил налоговый план для автопроизводителей, предоставив им 25-процентное снижение налога на добавленную стоимость, если они инвестировали не менее 1 млрд реалов и создали 400 новых рабочих мест.

В заявлении штата Сан-Паулу говорится, что Volkswagen создаст 1000 рабочих мест и инвестирует в свой завод в Сан-Бернардо-ду-Кампу, который является историческим центром автомобильной промышленности Бразилии.

По материалам Укравтопром
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