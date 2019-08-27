Как обжаловать начисленные штрафы и пеню по ЕСВ

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Если вы решили обжаловать начисленные штрафы и пеню по ЕСВ, то Государственная фискальная служба напоминает порядок обжалования.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Кто взимает – своевременно не начисленные и/или неуплаченные суммы единого взноса и другие платежи закреплены исключительно за контролирующими органами областного и центрального уровней.
Кто подписывает жалобу – подписывается жалобщиком – физическим лицом или уполномоченным им лицом, а для других жалобщиков – руководителем или представителем, уполномоченным в соответствии с законодательством, и должна быть скреплена печатью заявителя (при наличии).
Жалоба должна быть изложена в письменной форме и направлена в контролирующий орган по почте или передана лично или через представителя.
Если жалобу подает представитель, к ней прилагается оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего полномочия такого представителя согласно законодательству.
Сроки для подачи жалобы – датой передачи жалобы на почту считается дата получения отделением почтовой связи от плательщика единого взноса почтового отправления с жалобой, которая указана отделением почтовой связи на конверте или в сообщении о вручении почтового отправления.
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