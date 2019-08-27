0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Как обжаловать начисленные штрафы и пеню по ЕСВ

Как обжаловать начисленные штрафы и пеню по ЕСВ

Если вы решили обжаловать начисленные штрафы и пеню по ЕСВ, то Государственная фискальная служба напоминает порядок обжалования.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Кто взимает – своевременно не начисленные и/или неуплаченные суммы единого взноса и другие платежи закреплены исключительно за контролирующими органами областного и центрального уровней.

Кто подписывает жалобу – подписывается жалобщиком – физическим лицом или уполномоченным им лицом, а для других жалобщиков – руководителем или представителем, уполномоченным в соответствии с законодательством, и должна быть скреплена печатью заявителя (при наличии).

Жалоба должна быть изложена в письменной форме и направлена ​​в контролирующий орган по почте или передана лично или через представителя.

Если жалобу подает представитель, к ней прилагается оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего полномочия такого представителя согласно законодательству.

Банкротство физлиц в Украине

Сроки для подачи жалобы – датой передачи жалобы на почту считается дата получения отделением почтовой связи от плательщика единого взноса почтового отправления с жалобой, которая указана отделением почтовой связи на конверте или в сообщении о вручении почтового отправления.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.