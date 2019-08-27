Суд в США обязал создателя Bitcoin выплатить $4 миллиарда в криптовалюте

Суд западного округа Палм-Бич во Флориде (США) обязал Крейга Стивена Райта передать 410 тысяч биткоинив семье покойного бизнес-партнера Дэйва Клеймана.

При текущем курсе криптовалюта это примерно 4 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Во время процесса судья Брюс Рейнхард не стал изучать вопрос, действительно ли Райт является создателем биткоина под псевдонимом Сатоси Накамото, однако после суда адвокат Райта заявил, что судебное решение это подтверждает.

В СМИ Райта несколько раз называли одним из вероятных создателей биткоина. В 2015 году Wired и Gizmodo выпустили материалы, в которых утверждалось, что под псевдонимом Сатоси Накамото на самом деле скрывается австралиец. В 2016 году ВВС и The Economist рассказали, что Райт подписывал сообщение с помощью цифровых подписей, созданных с использованием криптографических ключей, относившихся к первой операции с биткоинами.

В мае 2016 года австралиец подтвердил эту информацию и заявил, что создал биткоин вместе с Дэйвом Клейманом и Хэлом Финни. Однако Райт не предоставил убедительных доказательств, поэтому многие эксперты сомневаются в его утверждениях и причастности к созданию самой популярной криптовалюты мира.

Судебное разбирательство между австралийцем и семьей его бизнес-партнера началось в феврале 2018 года. Брат Клеймана подал на Райта в суд, обвинив его в присвоении биткоинов, которые они вместе с Дэйвом Клейманом заработали на майнинге.

В иске также содержалась переписка бизнес-партнеров. Судя по нему, в одном из первых сообщений от 2008 года Райт просил Клеймана помочь с разработкой платежной системы.