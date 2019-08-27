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Правительство Швеции планирует ввести новый налог в целях повышения расходов на оборону на фоне роста угрозы со стороны России.
Об этом в субботу, 31 августа, на совместной пресс-конференции сообщили глава оборонного ведомства страны Петер Хультквист и министр финансов Магдалена Андерссон, передает DW.
Как пишет издание, дополнительное финансовое бремя будет возложено на банковский сектор.
“Прибыль четырех крупных банков – Handelsbanken, Nordea, Swedbank и SEB – в прошлом году составила 112 млрд шведских крон (10 млрд евро), что на три миллиарда (277 млн евро) выше, чем в 2017 году”, – заявил Хультквист, добавив, что профильные органы должны удостовериться, что эти средства пойдут на целевые нужды.
“Есть возможность сделать налоговую нагрузку на банки более существенной, чем она есть сегодня”, – в свою очередь подчеркнула Андерссон.
Как уточняет газета Aftonbladet, Андерсон выразила уверенность, что уже в 2022 году за этот счет удастся изыскать 5 млрд крон (462 млн евро). При этом в деталях механизм функционирования нового сбора министр пока не описала.
В свою очередь Хультквист, приводя аргументы в пользу увеличения оборонного бюджета, сослался на рост внешних угроз. Как пример он привел, в частности, агрессию России против Грузии и аннексию Москвой украинского Крыма.
Отметим, что в июле власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море.
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