Правительство Швеции планирует ввести новый налог в целях повышения расходов на оборону на фоне роста угрозы со стороны России.

Об этом в субботу, 31 августа, на совместной пресс-конференции сообщили глава оборонного ведомства страны Петер Хультквист и министр финансов Магдалена Андерссон, передает DW.

Как пишет издание, дополнительное финансовое бремя будет возложено на банковский сектор.

“Прибыль четырех крупных банков – Handelsbanken, Nordea, Swedbank и SEB – в прошлом году составила 112 млрд шведских крон (10 млрд евро), что на три миллиарда (277 млн ​​евро) выше, чем в 2017 году”, – заявил Хультквист, добавив, что профильные органы должны удостовериться, что эти средства пойдут на целевые нужды.

“Есть возможность сделать налоговую нагрузку на банки более существенной, чем она есть сегодня”, – в свою очередь подчеркнула Андерссон.

Как уточняет газета Aftonbladet, Андерсон выразила уверенность, что уже в 2022 году за этот счет удастся изыскать 5 млрд крон (462 млн евро). При этом в деталях механизм функционирования нового сбора министр пока не описала.

В свою очередь Хультквист, приводя аргументы в пользу увеличения оборонного бюджета, сослался на рост внешних угроз. Как пример он привел, в частности, агрессию России против Грузии и аннексию Москвой украинского Крыма.

Отметим, что в июле власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море.