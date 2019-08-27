0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

Правительство Швеции планирует ввести новый налог

Правительство Швеции планирует ввести новый налог

Правительство Швеции планирует ввести новый налог в целях повышения расходов на оборону на фоне роста угрозы со стороны России.

Об этом в субботу, 31 августа, на совместной пресс-конференции сообщили глава оборонного ведомства страны Петер Хультквист и министр финансов Магдалена Андерссон, передает DW.

Как пишет издание, дополнительное финансовое бремя будет возложено на банковский сектор.

“Прибыль четырех крупных банков – Handelsbanken, Nordea, Swedbank и SEB – в прошлом году составила 112 млрд шведских крон (10 млрд евро), что на три миллиарда (277 млн ​​евро) выше, чем в 2017 году”, – заявил Хультквист, добавив, что профильные органы должны удостовериться, что эти средства пойдут на целевые нужды.

“Есть возможность сделать налоговую нагрузку на банки более существенной, чем она есть сегодня”, – в свою очередь подчеркнула Андерссон.

Как уточняет газета Aftonbladet, Андерсон выразила уверенность, что уже в 2022 году за этот счет удастся изыскать 5 млрд крон (462 млн евро). При этом в деталях механизм функционирования нового сбора министр пока не описала.

В свою очередь Хультквист, приводя аргументы в пользу увеличения оборонного бюджета, сослался на рост внешних угроз. Как пример он привел, в частности, агрессию России против Грузии и аннексию Москвой украинского Крыма.

Отметим, что в июле власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.