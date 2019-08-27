Межбанк: пятница прошла в два этапа

Пятница, как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе, прошла на валютном рынке в два этапа: 1) активная клиентская (до обеда) и 2) очень “тихая” и малообъемная сугубо банковская после 14:00.

Так же как и вчера — в первые минуты сессии доллар быстро подтянули вверх за счет единичных сделок. Но уже к 10:30 стало понятно, что дальнейшего потенциала у такого роста нет и курс начал проседать.

Если начались торги с уровня 25,19/25,22 гривен за доллар с попытками “погнать” его к уровню продажи минимум до 25,25 гривен, то уже к к 11:00 доллар просел до отметки в 25,17/25,19 гривен и затем практически покатился вниз к уровню 25,12/25,14 на 12:00.

Экспортеры уже вышли с основными суммами предложения, а покупателям также нужно было спешить с завершением сделок до обеда, чтобы успеть гарантировано проплатиться с датой валютирования пятницей. К 13 часам все основные сделки клиентов уже были закрыты, а котировки доллара застыли на отметке 25,10/25,12.

После обеда доллар еще недолго “постоял” на том же уровне в 25,10/25,12 гривен, а затем на единичных сделках уже самих банков по валютной позиции – доллар подтянули до 25,11/25,13 гривен к 15:00 и до 25,13/25,16 к концу сессии.

Главные события 30 августа на межбанке:

1) Изначальная попытка раскачки курса до максимально возможного уровня в первые тридцать минут сессии и затем плавное снижение котировок к обеду до 25,10/25,12. После 14:00 – на единичных сделках – “разогрев” котировок до 25,13/25,16 к концу сессии.

В конечном итоге — доллар с утренних 25,19/25,22 гривен просел до 25,13/25,16 к концу дня;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но участники рынка “подозревают” регулятор в “тихом” выходе с выкупом небольших сумм доллара через Matching;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1542 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 2 сентября установлен на уровне 25,1441.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,11 / 25,13

евро – 27,71 / 27,73

российский рубль – 0,3773 / 0,3778

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1009 / 1,1011.

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