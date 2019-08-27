Китай готовит «черный список» американских компаний

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Китай будет сокращать зависимость компаний от американских поставщиков, готовясь к новым мероприятиям в торговой войне с США.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, последние несколько месяцев чиновники соответствующих комитетов изучают производственные цепочки поставок китайских IT-компаний в условиях обострения торгового конфликта с США.
Среди компаний, которые изучались на предмет зависимости от иностранных поставок, были, в частности, китайские производители смартфонов – Oppo, Vivo и Xiaomi.
Китайские производители уже ведут работу по сокращению зависимости от иностранных компаний в производственной цепочке. Министерство коммерции КНР начало готовить свой «черный список» в ответ на санкции США против Huawei и других компаний.
Хотя Пекин заявил, что пока не будет принимать меры в ответ на последние импортные пошлины со стороны США, китайские санкции против американских компаний могут быть озвучены после вступления в силу полного запрета для частных компаний США на сотрудничество с Huawei.
Внесение в «черный список» для компаний США может означать как потерю доступа к рынку Китая, так и дополнительные расходы из-за необходимости переноса производства в другие страны.
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