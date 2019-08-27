Электроэнергия для украинцев подешевеет в сентябре

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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф на передачу электроэнергии.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
30.08.2019 на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было принято постановление НКРЭКУ за № 1781 «О внесении изменений в постановления НКРЭКУ от 12 июля 2019 года № 1411».
Согласно документу, тариф на электроэнергию НЭК «Укрэнерго» уменьшают до 116,54 грн/МВт.ч (без налога на добавленную стоимость) (или 195,6 грн/МВт.ч).
Постановление начнет действовать с 1 сентября 2019 года.
Новый тариф будет применяться электропоставщиками при установлении цены и формировании платежек за электроэнергию потребителям.
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