Электроэнергия для украинцев подешевеет в сентябре

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф на передачу электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

30.08.2019 на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было принято постановление НКРЭКУ за № 1781 «О внесении изменений в постановления НКРЭКУ от 12 июля 2019 года № 1411».

Согласно документу, тариф на электроэнергию НЭК «Укрэнерго» уменьшают до 116,54 грн/МВт.ч (без налога на добавленную стоимость) (или 195,6 грн/МВт.ч).

Постановление начнет действовать с 1 сентября 2019 года.

Новый тариф будет применяться электропоставщиками при установлении цены и формировании платежек за электроэнергию потребителям.

Справка Finance.ua:

Бытовые пользователи получают э/э по тарифам, установленным постановлением НКРЭКУ от 26.02.2015 № 220 .