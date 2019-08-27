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ФГВФЛ сообщил, какие суммы направили неплатежеспособным банкам

ФГВФЛ сообщил, какие суммы направили неплатежеспособным банкам

В январе-июле 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 4 901,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Из общей суммы поступления от реализации активов составили 4 171,7 млн грн, погашение кредитов – 630,8 млн грн, аренды имущества – 83,1 млн грн, погашение ценных бумаг – 16,2 млн грн.

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За июль 2019 года поступления в неплатежеспособные банки составляли 532,5 млн грн, из которых 324,8 млн грн – от продажи активов этих банков. По объемам поступлений от реализации активов по итогам июля 2019 года лидировали, в частности:

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- АО «Дельта банк» – 121,2 млн грн;
- ПАО «КБ «Надра»- 58,3 млн грн;
- ОАО «ВиЭйБи Банк» – 49,6 млн грн;
- АО «ВТБ банк» – 19,8 млн грн;
- ОАО «Банк Камбио» – 19,5 млн грн;

Кроме того, в общей сумме поступлений за июль 2019 года 188,4 млн грн составили средства от погашения кредитов; 18,3 млн грн – от аренды имущества; 1,0 млн грн – от погашения ценных бумаг.

По материалам Finance.UA
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