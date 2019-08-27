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Украинский лоукостер получил право летать в Шри-Ланку

Украинский лоукостер получил право летать в Шри-Ланку

Государственная авиационная служба Украины предоставила украинскому лоукостеру SkyUp разрешение на полеты по маршруту Киев-Коломбо (Шри-Ланка).

Об этом сообщает пресс-служба Госавиаслужбы.

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Разрешение вступит в силу с 1 октября 2019 года и будет действовать неограниченное время.

Периодичность рейсов:

  • Авиарейсы компания будет осуществлять дважды в неделю на регулярной основе.
  • На период празднования еврейского Нового года (с 25 сентября по 4 октября) авиаперевозки из Таль-Авива в Киев SkyUp будет проводить ежедневно.

Кроме того, Госавиаслужба отказала перевозчику в осуществлении регулярных авиарейсов сообщением Киев-Зальцбург (Австрия).

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По материалам Finance.UA
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