Украинский лоукостер получил право летать в Шри-Ланку

Государственная авиационная служба Украины предоставила украинскому лоукостеру SkyUp разрешение на полеты по маршруту Киев-Коломбо (Шри-Ланка).

Об этом сообщает пресс-служба Госавиаслужбы.

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Разрешение вступит в силу с 1 октября 2019 года и будет действовать неограниченное время.

Периодичность рейсов:

Авиарейсы компания будет осуществлять дважды в неделю на регулярной основе.

На период празднования еврейского Нового года (с 25 сентября по 4 октября) авиаперевозки из Таль-Авива в Киев SkyUp будет проводить ежедневно.

Кроме того, Госавиаслужба отказала перевозчику в осуществлении регулярных авиарейсов сообщением Киев-Зальцбург (Австрия).