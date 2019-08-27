Как в Борисполе будут обслуживаться рейсы, перенесенные из Жулян

С 2 по 12 сентября этого года рейсы 10 авиакомпаний, которые обычно вылетали с Международного аэропорта «Киев» им. Игоря Сикорского (Жуляны), будут обслуживаться в ГП МА «Борисполь».

Об этом сообщается на сайте аэропорта «Борисполь».

“Рейсы будут распределены между терминалами D и F аэропорта «Борисполь». Увеличение количества рейсов в «Борисполе» будет плановым и не повлияет на регулярность рейсов других авиакомпаний”, – говорится в сообщении.

Обслуживаться в терминале D будут пассажиры:

Alitalia,

Pegasus Airlines,

Мотор Сич,

Belavia,

LOT (из Жулян).

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний:

Wizz Air,

Ernest Airlines,

Buta Airways,

Jonika Airlines,

Vueling Airlines.

Полезная информация для пассажиров:

По ссылке онлайн табло аэропорта «Борисполь», где указан график рейсов на текущие и следующие сутки.

Терминалы D и F расположены на определенном расстоянии друг от друга, и путь между ними занимает некоторое время. Каждые 30 минут между терминалами курсирует бесплатный автобус. По ссылке график движения межтерминального автобуса Shuttle Bus.

Трансфер:

Из Киева в аэропорт можно добраться автобусами Sky Bus , или поездом Kyiv Boryspil Express.

Расписание движения поездов «Киев-Пассажирский – Борисполь-Аэропорт». Остановка находится возле терминала D, 1 уровень.



Фото: https://kbp.aero Схематическое изображение аэропорта