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Как в Борисполе будут обслуживаться рейсы, перенесенные из Жулян

Как в Борисполе будут обслуживаться рейсы, перенесенные из Жулян

С 2 по 12 сентября этого года рейсы 10 авиакомпаний, которые обычно вылетали с Международного аэропорта «Киев» им. Игоря Сикорского (Жуляны), будут обслуживаться в ГП МА «Борисполь».

Об этом сообщается на сайте аэропорта «Борисполь».

“Рейсы будут распределены между терминалами D и F аэропорта «Борисполь». Увеличение количества рейсов в «Борисполе» будет плановым и не повлияет на регулярность рейсов других авиакомпаний”, – говорится в сообщении.

Обслуживаться в терминале D будут пассажиры:

  • Alitalia,
  • Pegasus Airlines,
  • Мотор Сич,
  • Belavia,
  • LOT (из Жулян).

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний:

  • Wizz Air,
  • Ernest Airlines,
  • Buta Airways,
  • Jonika Airlines,
  • Vueling Airlines.

Полезная информация для пассажиров:

  • По ссылке онлайн табло аэропорта «Борисполь», где указан график рейсов на текущие и следующие сутки.
  • Терминалы D и F расположены на определенном расстоянии друг от друга, и путь между ними занимает некоторое время. Каждые 30 минут между терминалами курсирует бесплатный автобус. По ссылке график движения межтерминального автобуса Shuttle Bus.

Трансфер:

  • Из Киева в аэропорт можно добраться автобусами Sky Bus, или поездом Kyiv Boryspil Express.
  • Расписание движения поездов «Киев-Пассажирский – Борисполь-Аэропорт». Остановка находится возле терминала D, 1 уровень.


Фото: https://kbp.aero Схематическое изображение аэропорта

По материалам Finance.UA
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