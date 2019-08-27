С управляющим усадьбой в Межигорье расторгли договор

АРМА расторгает договор с фирмой, которую связывают с экс-регионалами и которая управляла резиденцией экс-президента Януковича.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) разрывает договор с ООО Скомпани, которое весной выиграло конкурс на управление резиденцией Межигорье. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что основанием стало нарушение ряда условий, предусмотренных договором.

Фирма Скомпани создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет один миллион гривен. Руководителем указан Алексей Вороненко – бывший помощник народного депутата Евгения Мураева.

Общественный совет при АРМА выражал недовольство выбором управляющего, который может быть связан с экс-регионалами. Однако в АРМА заявили, что выбранный им управитель для Межигорья стал лучшим вариантом из имеющихся.

Конкурентами Скомпани на конкурсе были общественная организация Национальный парк Межигорье и ЧП Гаянский Геннадий Григорьевич.

В АРМА заявляли, что готовы объявить новый конкурс на управляющего Межигорьем, если общественность предложит более качественного претендента.