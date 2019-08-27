0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

С управляющим усадьбой в Межигорье расторгли договор

С управляющим усадьбой в Межигорье расторгли договор

АРМА расторгает договор с фирмой, которую связывают с экс-регионалами и которая управляла резиденцией экс-президента Януковича.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) разрывает договор с ООО Скомпани, которое весной выиграло конкурс на управление резиденцией Межигорье. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что основанием стало нарушение ряда условий, предусмотренных договором.

Фирма Скомпани создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет один миллион гривен. Руководителем указан Алексей Вороненко – бывший помощник народного депутата Евгения Мураева.

Общественный совет при АРМА выражал недовольство выбором управляющего, который может быть связан с экс-регионалами. Однако в АРМА заявили, что выбранный им управитель для Межигорья стал лучшим вариантом из имеющихся.

Конкурентами Скомпани на конкурсе были общественная организация Национальный парк Межигорье и ЧП Гаянский Геннадий Григорьевич.

В АРМА заявляли, что готовы объявить новый конкурс на управляющего Межигорьем, если общественность предложит более качественного претендента.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.