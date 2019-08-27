Чего ждать бизнесу от «турборежима» новой Рады

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Всего за один рабочий день новоизбранные депутаты внесли в парламент свыше полусотни законопроектов. И это не считая тех, которые достались Раде 9-го созыва по наследству от предшественников (они были рассмотрены в первом чтении). Часть из них напрямую касается правил ведения бизнеса в Украине.
Примечательно, что в команде Зеленского при этом решили дать бой затянутым бюрократическим процедурам и максимально ускорить прохождение проектами обязательных парламентских процедур. До поздней ночи 30 августа пропрезидентская политсила один за одним принимала постановления, обязывающие профильные комитеты незамедлительно рассмотреть важные законопроекты, а также сокращающие срок внесения альтернативных законопроектов.
И хотя к настоящему моменту на официальном сайте Рады нет ни одного текста упомянутых документов, их названия дают общее представление о первых шагах новой Рады.
Важнейшие инициативы депутатов, которые могут быть приняты уже на следующей неделе.
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