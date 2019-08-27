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Чего ждать бизнесу от «турборежима» новой Рады

Чего ждать бизнесу от «турборежима» новой Рады

Всего за один рабочий день новоизбранные депутаты внесли в парламент свыше полусотни законопроектов. И это не считая тех, которые достались Раде 9-го созыва по наследству от предшественников (они были рассмотрены в первом чтении). Часть из них напрямую касается правил ведения бизнеса в Украине.

Примечательно, что в команде Зеленского при этом решили дать бой затянутым бюрократическим процедурам и максимально ускорить прохождение проектами обязательных парламентских процедур. До поздней ночи 30 августа пропрезидентская политсила один за одним принимала постановления, обязывающие профильные комитеты незамедлительно рассмотреть важные законопроекты, а также сокращающие срок внесения альтернативных законопроектов.

И хотя к настоящему моменту на официальном сайте Рады нет ни одного текста упомянутых документов, их названия дают общее представление о первых шагах новой Рады.

Важнейшие инициативы депутатов, которые могут быть приняты уже на следующей неделе.

  • Сокращение видов деятельности, подлежащих лицензированию.
  • Детенизация в сфере торговли товарами и услугами. С этой целью в Раде зарегистрировано сразу несколько проектов. Исходя из озвученных ранее инициатив, речь идет о запуске электронных РРО и так называемом «кэшбеке» – возврате человеку, уличившего торговца в нарушениях, части штрафа.
  • Стимулирование инвестиционной деятельности в Украине.
  • Внесение изменений в законы «Относительно защиты права собственности».
  • Усовершенствование процедуры финансовой реструктуризации.
  • Усовершенствование процедуры лицензирования.
  • Запуск единого счета для уплаты налогов, а также подача единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ.
  • Усовершенствование функции государства в части регулирования рынка финансовых услуг.
  • Закон «Об электронных коммуникациях».
  • Создание единой государственной электронной системы в сфере строительства с целью усовершенствования предоставления профильных админуслуг.
  • Запуск национальной электронной транзитной системы.
  • Закон «О радиочастотном ресурсе».
По материалам УБР
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