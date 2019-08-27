Межбанк: что готовит окончание месяца

Пятница на валютном рынке пройдет в два этапа:

1) напряженная работа торговцев по клиентским заявкам в первой половине дня;

2) резкое снижение клиентской активности после обеда при одновременном увеличении операций самих банков по собственной валютной позиции.

Объяснение такого расклада на межбанке 30 августа простое – завершение месяца.

Учитывая, что в понедельник 2 сентября США не работают (отмечают День Труда) и американские банки не будут проводить платежи в долларах с этой датой валютирования – сегодня до обеда все украинские компании будут спешить провести сделки в долларах, чтобы оперативно закрыться на 1-е число и затем “не зависнуть” с расчетами в долларах аж до вторника.

Во второй половине дня уже сами банки будут фиксировать свой финансовый результат по торговле валютой за месяц и выходить на отчетный баланс по августу, а также рассчитывать прогнозные нормативы НБУ по своему финучреждению на 1-е число.

Все это отразится на статистике торгов пятницы и на специфике их проведения по дню.

Мы ожидаем периодических всплесков курсовых колебаний в течение дня в те моменты, когда крупные клиенты будут закрывать свои основные сделки на отчетную дату. Объем операций на межбанке составит до 290 млн долларов при совершении 450-510 сделок.

При благоприятном для регулятора стечении обстоятельств – Нацбанк выйдет на торги с выкупом излишка доллара в резервы через Matching. Но больших объемов таких покупок НБУ мы не ожидаем – основные суммы предложения поглощаются самим рынком.

Наличный рынок продолжит работать в режиме « с оборота» с небольшим спредом между покупкой и продажей валюты в пределах 12-20 копеек по доллару и до 22-30 копеек по евро.

На сегодня прогнозируем коридор по доллару в пределах 25,12-25,27 гривен с периодическими всплесками активности на торгах в период выхода крупных игроков (в первой половине дня) и самих банков (в период после обеда).

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,90-25,14 и продажа 25,20-25,40 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,19 / 25,21

евро – 27,86 / 27,88

российский рубль – 0,377 / 0,378

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