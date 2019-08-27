Кому в Украине платят самую большую среднюю зарплату

В июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 1,7%, или на 188 гривен до 10 971 гривен в месяц.

По сообщению Государственной службы статистики, в июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 1,7%, или на 188 гривен до 10 971 гривны в месяц.

Самые большие зарплаты – Киев 16 249 гривен/месяц.

Самый низкий уровень – Херсонская область – 8547 гривен/месяц.

Больше всего получают в добывающей промышленности – 16 293 гривны. В перерабатывающей промышленности – 10 654 гривны.

В сельском хозяйстве, лесном и рыбном – 9875 гривен. Профессиональная, научная и техническая деятельность – 14 299 грн, а в торговле, ремонте автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 11 095 гривен в месяц.