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В Украине - бум жилого строительства: названа причина резкого роста

В Украине - бум жилого строительства: названа причина резкого роста

По итогам января-июня 2019 года в Украине уже принято в эксплуатацию 4911,2 тыс. кв. м общей площади жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 50,6%. Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе. При этом в Украине немного подорожали квартиры.

“За первые полгода 2019-го в Украине уже введено в эксплуатацию почти 5 млн м² нового жилья. Имеем рост почти 51%. С чем это связано? В прошлом году Верховной Радой был поддержан и принят закон о так называемой “строительной амнистии”, который позволил многим украинцам узаконить самовольно построенные частные и дачные дома по упрощенной процедуре”, – сообщил Парцхаладзе.

По данным Госстата, за первые шесть месяцев 2019 года были принято в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 369,1 тыс. кв. м. Это на 89% больше, чем за такой же период 2018 года. Также, согласно статистике, в городах Украины было принято в эксплуатацию 2887,1 тыс кв. м жилья (58,8%), в сельской местности – 2024,1 тыс кв. м (41,2%).

42% общего объема жилья было принято в эксплуатацию в многоквартирных домах, 58% – в одноквартирных домах. Всего введено в эксплуатацию 53 258 новых квартир.

В разрезе регионов лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья стали:

Киевская область – 684,3 тыс. кв. м;
Львовская область – 632,9 тыс. кв. м;
Одесская область – 474,8 тыс. кв. м;
Ивано-Франковская область – 431 6 тыс.кв. м;
г. Киев – 430,6 тыс. кв. м.

По материалам Сегодня
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