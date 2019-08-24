Межбанк: доллар просел к концу дня

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Четверг на валютном рынке во многом повторил сценарий среды и прошел достаточно активно. Так же как и вчера – в первые 20-30 минут сессии доллар быстро потянули вверх на фоне низкого уровня предложения и стабильного объема спроса.
Начав с формальных и декларативных котировок вчерашнего вечера 25,20/25,22 гривен за доллар – курс уже в 10:01 достиг отметки в 25,23/25,27 гривен и практически закрепился на этом уровне почти до 11 часов.
Но недостаток предложения в первые минуты сессии был достаточно срежисированным. Как только экспортеры посчитали, что этот уровень котировок для них приемлемый – они вышли с основными объемами предложения. И с уровня 25,25/25,27 на 11 часов уже к 12:00 курс просел до 25,23/25,26 гривен, а на обед дилеры ушли при котировках 25,20/25,22.
Говорить о большом переизбытке валюты особо не приходится. Фактически весь объем предложения поглощал сам рынок, так как большинство импортеров не готовы потом “зависать” с проплатами в долларе уже практически до следующего вторника. В США следующий понедельник выходной и американские банки не будут в этот день осуществлять проплаты.
Поэтому покупатели стремились сегодня (или максимум до первой половины завтрашнего дня) провести все свои долларовые платежи на отчетную дату.
После 14 часов доллар на единичных сделках – еще чуть просел до отметки 25,19/25,21 гривен уже до самого завершения сессии.
Второй день подряд тренд по курсу полностью зависел от задач и действий крупнейших игроков межбанка, а нерезиденты перестали играть на торгах роль как “возмутителя спокойствия”, так и главного “союзника” гривны.
Главные события 29 августа на межбанке:
1) Начальная попытка раскачки курса до максимально возможного уровня, затем – выход основных продавцов с реализацией крупных объемов валюты и потом – плавное снижение котировок на единичных сделках к концу сессии. В конечном итоге – доллар с утренних 25,23/25,27 гривен просел до 25,19/25,21 к концу дня;
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,19 / 25,21
евро – 27,89/ 27,91
российский рубль – 0,3778/ 0,379
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