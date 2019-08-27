Киевляне в июле стали меньше оформлять субсидии

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За период январь-июль 2019 субсидию оформили 157 тыс. домохозяйств, что свидетельствует об уменьшении их количества.
Об этом сообщает Главное управление статистики в городе Киеве.
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За 7 месяцев украинцы подали в 1,6 раза меньше заявок на субсидии, чем в прошлом году.
В этот период домохозяйства получили 136 800 субсидий, включая тех, которые подали заявку на ее получение еще в прошлом году. Им выплатили 48 млн 801 тыс. грн.
Субсидии в июле получили 103 200 домохозяйств (9,3% от общего их количества).
Средняя выплата субсидий выросла до 311 грн, а наибольшие размеры выплат составляют 399 грн – их назначили в Подольском районе Киева.
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