Киевляне в июле стали меньше оформлять субсидии

За период январь-июль 2019 субсидию оформили 157 тыс. домохозяйств, что свидетельствует об уменьшении их количества.

Об этом сообщает Главное управление статистики в городе Киеве.

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За 7 месяцев украинцы подали в 1,6 раза меньше заявок на субсидии, чем в прошлом году.

В этот период домохозяйства получили 136 800 субсидий, включая тех, которые подали заявку на ее получение еще в прошлом году. Им выплатили 48 млн 801 тыс. грн.

Субсидии в июле получили 103 200 домохозяйств (9,3% от общего их количества).

Средняя выплата субсидий выросла до 311 грн, а наибольшие размеры выплат составляют 399 грн – их назначили в Подольском районе Киева.

Справка Finance.ua:

На выплату жилищных субсидий в июле ПФУ направил 157,2 млн грн.

В нынешнем отопительном сезоне министерство соцполитики будет выплачивать субсидии за жилищно-коммунальные услуги в наличной форме .