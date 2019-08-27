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44% проверенных предприятий нарушают выплаты зарплат - ГНС

44% проверенных предприятий нарушают выплаты зарплат - ГНС

В период с января по июль 2019 года аудиторы выявили нарушения в выплате зарплат у 44,1% субъектов, где проходили проверки.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

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Согласно данным, нарушителям насчитали дополнительные 571,8 млн грн налогов на доходы физлиц, 160 млн грн единого взноса и 46,6 млн грн военного сбора.

В проверенных субъектах хозяйствования обнаружили 11,8 тыс. человек, работавших без надлежащего оформления трудовых отношений с работодателем.

Созданные местной исполнительной властью рабочие группы по легализации выплаты зарплат за 7 месяцев дополнительно заключили 96,2 тыс. трудовых договоров с наемниками.

За аналогичный период налоговики стимулировали к официальной регистрации 13,8 тыс. неофициальных предпринимателей, а госбюджет пополнился на 17 млн ​​грн налогов и сборов и 18,1 млн грн единого взноса.

Справка Finance.ua:

  • Расчет суммы единого налога и ЕСВ определяется показателями минимальной зарплаты (с 1 января – 4173 грн) и прожиточного минимума (с 1 января – 1921 грн).
  • Ставки налогов: ЕСВ – 22%, Единый Налог ФЛП 1 группа – 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМТЛ), Единый Налог ЧП 2 группа – 20% от минимальной зарплаты (МЗП), Единый Налог ФЛП 3 группа – 5% (3% + НДС) от дохода, военный сбор (ВЗ) – 1,5%, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%.
  • По данным Госстата, средняя зарплата по Украине за месяц в июле составляет 10971 грн.
По материалам Finance.UA
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