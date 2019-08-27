44% проверенных предприятий нарушают выплаты зарплат - ГНС

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В период с января по июль 2019 года аудиторы выявили нарушения в выплате зарплат у 44,1% субъектов, где проходили проверки.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
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Согласно данным, нарушителям насчитали дополнительные 571,8 млн грн налогов на доходы физлиц, 160 млн грн единого взноса и 46,6 млн грн военного сбора.
В проверенных субъектах хозяйствования обнаружили 11,8 тыс. человек, работавших без надлежащего оформления трудовых отношений с работодателем.
Созданные местной исполнительной властью рабочие группы по легализации выплаты зарплат за 7 месяцев дополнительно заключили 96,2 тыс. трудовых договоров с наемниками.
За аналогичный период налоговики стимулировали к официальной регистрации 13,8 тыс. неофициальных предпринимателей, а госбюджет пополнился на 17 млн грн налогов и сборов и 18,1 млн грн единого взноса.
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