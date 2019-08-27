В детсадах Киева осталось несколько тысяч мест

По состоянию на конец августа в детских садах столицы осталось около 3 тысяч свободных мест.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Недобор в детские сады в таких районах:

Деснянском,

Оболонском,

Днепровском.

В Киеве в детский сад можно записаться онлайн. С помощью системы электронной записи родители смогут смотреть электронный табель посещения, который показывает реальную укомплектованность всех возрастных групп и наличие свободных мест в учреждениях. Вскоре через нее можно будет автоматически начислять плату за питание детей.

Чтобы стать в очередь в детский сад, необходимо воспользоваться личным кабинетом киевлянина.

Как происходит зачисление в детсад после онлайн-записи: