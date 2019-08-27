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В детсадах Киева осталось несколько тысяч мест

В детсадах Киева осталось несколько тысяч мест

По состоянию на конец августа в детских садах столицы осталось около 3 тысяч свободных мест.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Недобор в детские сады в таких районах:

  • Деснянском,
  • Оболонском,
  • Днепровском.

В Киеве в детский сад можно записаться онлайн. С помощью системы электронной записи родители смогут смотреть электронный табель посещения, который показывает реальную укомплектованность всех возрастных групп и наличие свободных мест в учреждениях. Вскоре через нее можно будет автоматически начислять плату за питание детей.

Чтобы стать в очередь в детский сад, необходимо воспользоваться личным кабинетом киевлянина.

Как происходит зачисление в детсад после онлайн-записи:

  • Сообщение о приглашении в заведение дошкольного образования поступает на электронный адрес и мобильный телефон.
  • Заявитель рассматривает его в течение 10 календарных дней.
  • В случае согласия на зачисление, в течение 14 календарных дней необходимо подать в учреждение образования нужные для зачисления ребенка документы.
  • В период рассмотрения приглашения из одного учреждения приглашения из других поступать не будут.
По материалам Finance.UA
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