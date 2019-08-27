В детсадах Киева осталось несколько тысяч мест

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на конец августа в детских садах столицы осталось около 3 тысяч свободных мест.
Об этом сообщила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.
Недобор в детские сады в таких районах:
В Киеве в детский сад можно записаться онлайн. С помощью системы электронной записи родители смогут смотреть электронный табель посещения, который показывает реальную укомплектованность всех возрастных групп и наличие свободных мест в учреждениях. Вскоре через нее можно будет автоматически начислять плату за питание детей.
Чтобы стать в очередь в детский сад, необходимо воспользоваться личным кабинетом киевлянина.
Как происходит зачисление в детсад после онлайн-записи:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США предупредили Украину о рисках продажи "Мотор Сичи" КитаюВчера, 09:38 - 2307 14
Партия «Слуга народа» предложила кандидатуру на пост премьер-министраВчера, 12:40 - 2464 10
Трамп заморозил военную помощь УкраинеВчера, 09:49 - 3089 10
Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергиюВчера, 14:08 - 7528 6
Польша заменяет российский газ поставками из СШАВчера, 08:45 - 526 5
В каких странах украинцы получают пенсииВчера, 13:03 - 26130 3
Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергиюВчера, 14:08 - 7528 6
Межбанк: скучно не будетВчера, 11:13 - 3884
Трамп заморозил военную помощь УкраинеВчера, 09:49 - 3089 10
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2516
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовикиВчера, 11:45 - 5623
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)Позавчера, 11:35 - 519 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 630
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1610
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 634