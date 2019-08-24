"Газпром" выплатил Украине $345 млн через Стокгольмский арбитраж

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Российский газовый монополист “Газпром” внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса 345 млн долларов обеспечительных платежей в рамках спора с НАК “Нафтогаз Украины” в Стокгольмском арбитраже.
“В рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража “Газпром” в 2019 году внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса обеспечительные платежи в общем размере 345 млн долларов”, – говорится в финансовой отчетности, опубликованной на сайте российской компании.
Однако это не означает перевод этих средств на счета “Нафтогаза”, поскольку сейчас английский суд ожидает решения апелляции “Газпрома” на решение арбитража, сообщает “Экономическая правда”.
Так, до окончания слушания апелляции “Газпрому” запретили переносить свои активы с территории Великобритании, где их намерен конфисковать суд в пользу “Нафтогаза”.
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