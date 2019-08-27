Пассажиры Waymo ставят роботам пять звезд

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С конца прошлого года роботакси Waymo стали подвозить людей за деньги, став, по сути, первым в мире масштабным сервисом беспилотного извоза. За три летних месяца минивэны компании совершили свыше 10 тысяч поездок по дорогам Финикса и Сан-Франциско. Большинство пассажиров остались довольны услугами беспилотного автомобиля, но были и жалобы. Результаты анонимного опроса были опубликованы изданием The Information.
В 70% случаев пассажиры из Финикса поставили роботакси Waymo максимальные пять звезд. По сравнению с данными, собранными в начале года, негативных отзывов стало меньше на 10%. Тогда участники опроса пожаловались на недостаток комфорта в модифицированных минивэнах Pacifica Chrysler и на «небезопасные или раздражающие инциденты», пишет Digital Trends.
Однако, есть и пространство для улучшений. Один из пассажиров назвал свою поездку «некомфортабельной и крайне пугающей», хотя и не потрудился объяснить, что же в ней было такого ужасного. Другой пожаловался на странный маршрут, который выбрал алгоритм, и тряску.
Число оценок ниже пяти звезд в Сан-Франциско оказалось больше, чем в Финиксе — 47%. Дело тут может быть в том, что в этом городе пассажирами в основном были сотрудники Waymo, которых компания попросила не сдерживаться в высказывании своего мнения. Кроме того, улицы в Сан-Франциско более узкие, забитые и крутые, чем в Аризоне, и робомобилям труднее ездить по ним.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США предупредили Украину о рисках продажи "Мотор Сичи" КитаюВчера, 09:38 - 1956 13
Партия «Слуга народа» предложила кандидатуру на пост премьер-министраВчера, 12:40 - 2279 10
Трамп заморозил военную помощь УкраинеВчера, 09:49 - 2733 10
Нестабильность гривны стоила бюджету 9 миллиардов - Счетная палатаВчера, 10:32 - 1211 5
Польша продала Украине сжиженный газ, закупленный у СШАВчера, 15:45 - 1034 4
В каких странах украинцы получают пенсииВчера, 13:03 - 20719 3
Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергиюВчера, 14:08 - 4350 4
За месяц Supercharger снабдила авто Tesla энергией, которой хватило бы Ирландии на деньВчера, 00:00 - 3721
Межбанк: скучно не будетВчера, 11:13 - 3601
Трамп заморозил военную помощь УкраинеВчера, 09:49 - 2733 10
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовикиВчера, 11:45 - 3830
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)Позавчера, 11:35 - 487 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 618
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1581
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 609