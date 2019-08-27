Пассажиры Waymo ставят роботам пять звезд

С конца прошлого года роботакси Waymo стали подвозить людей за деньги, став, по сути, первым в мире масштабным сервисом беспилотного извоза. За три летних месяца минивэны компании совершили свыше 10 тысяч поездок по дорогам Финикса и Сан-Франциско. Большинство пассажиров остались довольны услугами беспилотного автомобиля, но были и жалобы. Результаты анонимного опроса были опубликованы изданием The Information.

В 70% случаев пассажиры из Финикса поставили роботакси Waymo максимальные пять звезд. По сравнению с данными, собранными в начале года, негативных отзывов стало меньше на 10%. Тогда участники опроса пожаловались на недостаток комфорта в модифицированных минивэнах Pacifica Chrysler и на «небезопасные или раздражающие инциденты», пишет Digital Trends.

Однако, есть и пространство для улучшений. Один из пассажиров назвал свою поездку «некомфортабельной и крайне пугающей», хотя и не потрудился объяснить, что же в ней было такого ужасного. Другой пожаловался на странный маршрут, который выбрал алгоритм, и тряску.

Число оценок ниже пяти звезд в Сан-Франциско оказалось больше, чем в Финиксе — 47%. Дело тут может быть в том, что в этом городе пассажирами в основном были сотрудники Waymo, которых компания попросила не сдерживаться в высказывании своего мнения. Кроме того, улицы в Сан-Франциско более узкие, забитые и крутые, чем в Аризоне, и робомобилям труднее ездить по ним.