Новые флагманы Huawei выйдут без сервисов Google

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По данным Reuters, новые флагманы Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без предустановленных сервисов Google. Это касается магазина приложений Play Store, почты Gmail, поиска и других приложений.
Работать смартфоны будут на бесплатно распространяемой версии Android с открытым исходным кодом (AOSP). Переход на фирменную операционную систему Harmony OS, представленную совсем недавно, пока не планируется. Отсутствие Google Play на смартфонах Huawei не лишает пользователей возможности самостоятельно скачивать и устанавливать приложения из других мест. Главным источником нового контента должен стать фирменный магазин AppGallery, где есть самые популярные мессенджеры, многие игры и другие сервисы.
Также не исключено, что Huawei пойдёт по пути Meizu, предоставив пользователям возможность отдельно загрузить сервисы Google на этапе активации аккаунта на смартфоне. В любом случае, работать на устройстве все эти приложения будут.
Представить Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro должны в сентябре или октябре. До презентации смартфонов компания анонсирует новый фирменный процессор Kirin 990. О разрыве отношений Huawei и Google стало известно ещё в мае. Решение прекратить сотрудничество стало вынужденной мерой после выхода пакета американских санкций в отношении компании. Уже выпущенных гаджетов наложенные ограничения не коснутся, а вот в плане запуска новых продуктов компанию Huawei ждут не лучшие времена.
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