0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Новые флагманы Huawei выйдут без сервисов Google

Новые флагманы Huawei выйдут без сервисов Google

По данным Reuters, новые флагманы Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без предустановленных сервисов Google. Это касается магазина приложений Play Store, почты Gmail, поиска и других приложений.

Работать смартфоны будут на бесплатно распространяемой версии Android с открытым исходным кодом (AOSP). Переход на фирменную операционную систему Harmony OS, представленную совсем недавно, пока не планируется. Отсутствие Google Play на смартфонах Huawei не лишает пользователей возможности самостоятельно скачивать и устанавливать приложения из других мест. Главным источником нового контента должен стать фирменный магазин AppGallery, где есть самые популярные мессенджеры, многие игры и другие сервисы.

Также не исключено, что Huawei пойдёт по пути Meizu, предоставив пользователям возможность отдельно загрузить сервисы Google на этапе активации аккаунта на смартфоне. В любом случае, работать на устройстве все эти приложения будут.

Представить Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro должны в сентябре или октябре. До презентации смартфонов компания анонсирует новый фирменный процессор Kirin 990. О разрыве отношений Huawei и Google стало известно ещё в мае. Решение прекратить сотрудничество стало вынужденной мерой после выхода пакета американских санкций в отношении компании. Уже выпущенных гаджетов наложенные ограничения не коснутся, а вот в плане запуска новых продуктов компанию Huawei ждут не лучшие времена.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.