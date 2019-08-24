Верховная Рада предлагает создать 23 комитета

В Верховной Раде IX созыва предлагают создать 23 комитета.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Согласно статье 89 Конституции Украины, статьи 5 Закона Украины “О комитетах Верховной Рады Украины” созданы следующие комитеты:

1) Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

2) Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

3) Комитет по вопросам бюджета;

4) Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;

5) Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;

6) Комитет по вопросам экономического развития;

7) Комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам;

8) Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

9) Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

10) Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

11) Комитет по вопросам молодежи и спорта;

12) Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

13) Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

14) Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;

15) Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

16) Комитет по вопросам правовой политики;

17) Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;

18) Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

19) Комитет по вопросам свободы слова;

20) Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

21) Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

22) Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

23) Комитет по вопросам цифровой трансформации.

В состав каждого из комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва может входить не менее 5 и не более 34 народных депутатов Украины.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.