0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 105 0

Верховная Рада предлагает создать 23 комитета

Верховная Рада предлагает создать 23 комитета

В Верховной Раде IX созыва предлагают создать 23 комитета.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Согласно статье 89 Конституции Украины, статьи 5 Закона Украины “О комитетах Верховной Рады Украины” созданы следующие комитеты:

1) Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
2) Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
3) Комитет по вопросам бюджета;
4) Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
5) Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
6) Комитет по вопросам экономического развития;
7) Комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам;
8) Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
9) Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
10) Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
11) Комитет по вопросам молодежи и спорта;
12) Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
13) Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
14) Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
15) Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
16) Комитет по вопросам правовой политики;
17) Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
18) Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
19) Комитет по вопросам свободы слова;
20) Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
21) Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
22) Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
23) Комитет по вопросам цифровой трансформации.

В состав каждого из комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва может входить не менее 5 и не более 34 народных депутатов Украины.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.