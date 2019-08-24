Верховная Рада предлагает создать 23 комитета

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В Верховной Раде IX созыва предлагают создать 23 комитета.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Согласно статье 89 Конституции Украины, статьи 5 Закона Украины “О комитетах Верховной Рады Украины” созданы следующие комитеты:
1) Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
2) Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
3) Комитет по вопросам бюджета;
4) Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
5) Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
6) Комитет по вопросам экономического развития;
7) Комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам;
8) Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
9) Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
10) Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
11) Комитет по вопросам молодежи и спорта;
12) Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
13) Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
14) Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
15) Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
16) Комитет по вопросам правовой политики;
17) Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
18) Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
19) Комитет по вопросам свободы слова;
20) Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
21) Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
22) Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
23) Комитет по вопросам цифровой трансформации.
В состав каждого из комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва может входить не менее 5 и не более 34 народных депутатов Украины.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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